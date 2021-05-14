"Единая Россия" пресекла попытку незаконного использования аккаунтов на праймериз
В партии также заявили о круглосуточном мониторинге процесса регистрации избирателей.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Партия "Единая Россия" пресекла попытку нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей на предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов на думские выборы восьмого созыва. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, слова которого привёл официальный телеграм-канал партии.
Как уточняется, сегодня пользователи портала госуслуг, посредством которого осуществляется верификация для регистрации избирателей на праймериз, получили СМС-сообщения с извещением о незаконном использовании их аккаунтов, после чего доступ к ним был восстановлен.
"Представители компетентных органов должны дать оценку этой ситуации. Если в этом есть состав административного или уголовного правонарушения, то лица, которые задумали эту провокацию, должны быть привлечены к ответственности. Мы настроены на защиту процедуры предварительного голосования, она будет максимально открытой, честной и легитимной", — сказал Перминов, подчеркнув, что любые попытки использования нелегальных средств с целью дискредитации будут жёстко пресекаться.
Кроме того, в "Единой России" отметили, что партия в круглосуточном режиме мониторит процесс регистрации избирателей, а также блокирует попытки массовой регистрации нелегальных аккаунтов.
Напомним, что итоги предварительного голосования должны быть подведены к 1 июня. Утверждённые результаты праймериз будут вынесены на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.
Ранее Лайф сообщал, что экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова подала заявку на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Её кандидатуру уже утвердил оргкомитет регионального отделения ЕР. Позднее "татушка" Волкова записала предвыборный ролик, однако в Сети его не оценили. В своём видео исполнительница заявила, что хочет поменять отношение власти к людям, которые "вынуждены ежедневно выживать, а не жить".
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