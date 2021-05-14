"Единая Россия" пресекла попытку незаконного использования аккаунтов на праймериз

Партия "Единая Россия" пресекла попытку нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей на предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов на думские выборы восьмого созыва. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, слова которого привёл официальный телеграм-канал партии.

Как уточняется, сегодня пользователи портала госуслуг, посредством которого осуществляется верификация для регистрации избирателей на праймериз, получили СМС-сообщения с извещением о незаконном использовании их аккаунтов, после чего доступ к ним был восстановлен.

"Представители компетентных органов должны дать оценку этой ситуации. Если в этом есть состав административного или уголовного правонарушения, то лица, которые задумали эту провокацию, должны быть привлечены к ответственности. Мы настроены на защиту процедуры предварительного голосования, она будет максимально открытой, честной и легитимной", — сказал Перминов, подчеркнув, что любые попытки использования нелегальных средств с целью дискредитации будут жёстко пресекаться.

Кроме того, в "Единой России" отметили, что партия в круглосуточном режиме мониторит процесс регистрации избирателей, а также блокирует попытки массовой регистрации нелегальных аккаунтов.