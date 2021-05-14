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Глава Минобороны Армении и командующий ЮВО ВС РФ обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

За событиями на армяно-азербайджанской границе следят и в Кремле. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин обсудил эту ситуацию по телефону с премьером Армении Пашиняном.

14 мая, 13:09
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий Южным военным округом ВС РФ Александр Дворников обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба военного ведомства республики.

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"В ходе встречи были обсуждены ситуация в Сюникской области и пути её разрешения, начатые реформы ВС Армении, а также затронуты вопросы региональной безопасности. Собеседники высоко оценили уровень двустороннего военного сотрудничества, выразили уверенность, что намеченные программы будут реализованы в полном объёме", — говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, азербайджанские военные в Сюникской области под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон уже потребовал немедленно вывести войска Азербайджана с территории Армении. За событиями на армяно-азербайджанской границе следят и в Кремле. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин обсудил эту ситуацию с Пашиняном по телефону.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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