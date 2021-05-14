Глава Минобороны Армении и командующий ЮВО ВС РФ обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

"В ходе встречи были обсуждены ситуация в Сюникской области и пути её разрешения, начатые реформы ВС Армении, а также затронуты вопросы региональной безопасности. Собеседники высоко оценили уровень двустороннего военного сотрудничества, выразили уверенность, что намеченные программы будут реализованы в полном объёме", — говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, азербайджанские военные в Сюникской области под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.