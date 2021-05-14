Тихо и без внимания: семья тайно похоронила мытищинского стрелка

Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний Барданов открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.