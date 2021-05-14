Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Тихо и без внимания: семья тайно похоронила мытищинского стрелка

Родственники планировали в спокойной обстановке попрощаться с родным человеком, устроившим в марте этого года настоящий боевик.

14 мая, 13:31
<p>Владимир Барданов. Фото © LIFE</p>

Владимир Барданов. Фото © LIFE

Родственники мытищинского стрелка Владимира Барданова похоронили его тайно и без привлечения внимания. Об этом Лайфу рассказал адвокат семьи Арслан Акавов.

"Дело в том, что семья просто хотела попрощаться со своим родственником в спокойной обстановке без привлечения какого-то повышенного внимания", — сказал адвокат.

Акавов отметил — того, что произошло с 61-летним Бардановым, не пожелаешь и врагу, потому родные поступили так, как решили нужным — похоронили его по-тихому.

Топу и Мишу из зоопарка мытищинского стрелка увезли в Тулу, где их поселят по соседству со львами, верблюдами и ламами

Топу и Мишу из зоопарка мытищинского стрелка увезли в Тулу, где их поселят по соседству со львами, верблюдами и ламами

Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний Барданов открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.

Авторы
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Подмосковье сын бизнесмена, сбивший на "кадиллаке" двух влюблённых, получил 8 лет колонии

вчера в 18:29

Стали известны последние слова учительницы, заслонившей собой ребёнка при стрельбе в Казани

12 мая, 12:12

Туристы рассказали, во сколько обойдётся поездка в Крым на собственном автомобиле

сегодня в 13:51

Генпрокурор Чехии уйдёт в отставку после 10 лет на посту

сегодня в 14:16

Петербуржцы смогут летом прививаться от ковида прямо на дачах

сегодня в 14:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1