Тихо и без внимания: семья тайно похоронила мытищинского стрелка
Родственники планировали в спокойной обстановке попрощаться с родным человеком, устроившим в марте этого года настоящий боевик.
Владимир Барданов. Фото © LIFE
Родственники мытищинского стрелка Владимира Барданова похоронили его тайно и без привлечения внимания. Об этом Лайфу рассказал адвокат семьи Арслан Акавов.
"Дело в том, что семья просто хотела попрощаться со своим родственником в спокойной обстановке без привлечения какого-то повышенного внимания", — сказал адвокат.
Акавов отметил — того, что произошло с 61-летним Бардановым, не пожелаешь и врагу, потому родные поступили так, как решили нужным — похоронили его по-тихому.
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Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний Барданов открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.
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