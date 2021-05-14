В ТИСБи будут наблюдать за студентами-тихушниками после трагедии в казанской гимназии

Татарский институт содействия бизнесу (ТИСБи), в колледже которого учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе № 175, будет наблюдать за неприметными студентами. Об этом рассказала ректор вуза Нэлла Прусс.

"Сейчас мы на таких будем обращать внимание — на вот этих тихушников. Потому что мне психиатры сказали: это очень реальная вещь, что он тихий-тихий, а потом в нём вот это всё выплёскивается в преступление", — заявила она.

Таких ребят будут "вытаскивать из компьютера" и вовлекать в студенческие проекты. При этом Прусс уточнила, что Галявиев во время учёбы не отстранялся от жизни колледжа: он обучался на программиста и постоянно сидел за компьютером, однако преуспевал в обучении и был волонтёром.