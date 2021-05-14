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В ТИСБи будут наблюдать за студентами-тихушниками после трагедии в казанской гимназии

Подобных учащихся планируется вовлекать в студенческую жизнь и "вытаскивать" из компьютера.

14 мая, 13:37
<p>Фото © <a href="https://t.me/opssudrt/15" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Объединённая пресс-служба судов Республики Татарстан</a></p>

Фото © Объединённая пресс-служба судов Республики Татарстан

Татарский институт содействия бизнесу (ТИСБи), в колледже которого учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе № 175, будет наблюдать за неприметными студентами. Об этом рассказала ректор вуза Нэлла Прусс.

"Сейчас мы на таких будем обращать внимание — на вот этих тихушников. Потому что мне психиатры сказали: это очень реальная вещь, что он тихий-тихий, а потом в нём вот это всё выплёскивается в преступление", — заявила она.

Таких ребят будут "вытаскивать из компьютера" и вовлекать в студенческие проекты. При этом Прусс уточнила, что Галявиев во время учёбы не отстранялся от жизни колледжа: он обучался на программиста и постоянно сидел за компьютером, однако преуспевал в обучении и был волонтёром.

Ректор ТИСБи рассказала, как казанский стрелок Галявиев предлагал приятелю вступить в секту

Ректор ТИСБи рассказала, как казанский стрелок Галявиев предлагал приятелю вступить в секту

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети". Первая же пуля попала ей в голову.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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