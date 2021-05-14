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Чемпионка мира по боксу Ольга Домуладжанова умерла от коронавируса

Свои соболезнования родственникам уже выразили в Министерстве спорта РФ.

14 мая, 13:51
<p>Фото ©<a href="http://rusboxing.ru/newsarchive/federation-news/18603/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Федерация бокса России</a></p>

Фото © Федерация бокса России

Чемпионка мира и Европы по боксу 2001 года и директор тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое" Ольга Домуладжанова умерла на 53-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

Причиной кончины стал коронавирус. Свои соболезнования родным и близким выразили в Министерстве спорта РФ.

"Это большая утрата для российского спорта. Ольга Домуладжанова добилась больших успехов в боксе в качестве спортсменки. Она заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка России, трёхкратная победительница Кубка России, двукратная победительница Кубка Европы, чемпионка Европы и мира 2001 года по боксу", — говорится в сообщении ведомства.

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Добавим, что тренировочным центром сборных команд России "Озеро Круглое" Домуладжанова руководила с 2010 года.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

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