Чемпионка мира по боксу Ольга Домуладжанова умерла от коронавируса
Свои соболезнования родственникам уже выразили в Министерстве спорта РФ.
Фото © Федерация бокса России
Чемпионка мира и Европы по боксу 2001 года и директор тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое" Ольга Домуладжанова умерла на 53-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.
Причиной кончины стал коронавирус. Свои соболезнования родным и близким выразили в Министерстве спорта РФ.
"Это большая утрата для российского спорта. Ольга Домуладжанова добилась больших успехов в боксе в качестве спортсменки. Она заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка России, трёхкратная победительница Кубка России, двукратная победительница Кубка Европы, чемпионка Европы и мира 2001 года по боксу", — говорится в сообщении ведомства.
Добавим, что тренировочным центром сборных команд России "Озеро Круглое" Домуладжанова руководила с 2010 года.
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