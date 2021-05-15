Володин заявил о вызове современной России, направленном на разрушение основ
Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Парламентарий сравнил деятельность Золотой Орды на Руси с нынешними санкциями США и европейских стран.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что современной России брошен вызов, направленный на разрушение основ страны. Таким мнением он поделился в своём телеграм-канале, рассуждая на тему политики Александра Невского.
"Сейчас нам снова брошен вызов. Другое время — другой противник. Не с мечом идёт, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти "стрел". Бьёт, чтобы разрушить основы, на чём стоим, во что веруем", — написал Володин.
Парламентарий также сравнил деятельность Золотой Орды на Руси, а именно сбор дани, с действиями США и других западных стран, которые "давят на Россию санкциями". Депутат отметил, что представители этих государств не учат историю, потому что иначе они бы знали, что "Россия из всех испытаний выходит окрепшей".
Ранее Лайф рассказывал, что Володин призвал мировые державы выработать единые для всех правила поведения. Отсутствие общих стандартов разрушит доверие к международным организациям, считает спикер ГД.