Володин заявил о вызове современной России, направленном на разрушение основ

Парламентарий сравнил деятельность Золотой Орды на Руси с нынешними санкциями США и европейских стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что современной России брошен вызов, направленный на разрушение основ страны. Таким мнением он поделился в своём телеграм-канале, рассуждая на тему политики Александра Невского.

"Сейчас нам снова брошен вызов. Другое время — другой противник. Не с мечом идёт, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти "стрел". Бьёт, чтобы разрушить основы, на чём стоим, во что веруем", — написал Володин.

Парламентарий также сравнил деятельность Золотой Орды на Руси, а именно сбор дани, с действиями США и других западных стран, которые "давят на Россию санкциями". Депутат отметил, что представители этих государств не учат историю, потому что иначе они бы знали, что "Россия из всех испытаний выходит окрепшей".