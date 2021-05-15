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В МИД Украины оценили слова Путина о превращении Незалежной в антипода России

Украинцы самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки третьих сторон, считают во внешнеполитическом ведомстве.

15 мая, 12:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипода России говорят о якобы абсолютном непонимании внутренних процессов в Незалежной. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко, передаёт агентство УНН.

Вчера во время совещания с членами Совбеза РФ Владимир Путин заявил, что Украину постепенно превращают в антипод России и это не может не вызывать сожаление.

Климкина испугали слова Путина об Украине как об "анти-России"

Климкина испугали слова Путина об Украине как об "анти-России"

"Разговор о превращении Украины в антипода России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы, как суверенная нация, самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки третьих сторон", — указал Николенко.

Как отметил украинский дипломат, ничто не сможет остановить "трансформацию Незалежной в современное европейское демократическое государство".

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"Географию изменить нельзя", — заключил Николенко, добавив, что в будущем Украине и России так или иначе придётся сосуществовать друг с другом на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

А ранее Лайф писал, что на Украине пожаловались на "геополитическое" одиночество. По мнению экономиста, Незалежная "застряла в пути" — дорога назад в Россию для неё уже закрыта, а в Евросоюз её не берут.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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