В МИД Украины оценили слова Путина о превращении Незалежной в антипода России

Слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипода России говорят о якобы абсолютном непонимании внутренних процессов в Незалежной. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко, передаёт агентство УНН.

Вчера во время совещания с членами Совбеза РФ Владимир Путин заявил, что Украину постепенно превращают в антипод России и это не может не вызывать сожаление.

"Разговор о превращении Украины в антипода России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы, как суверенная нация, самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки третьих сторон", — указал Николенко.

Как отметил украинский дипломат, ничто не сможет остановить "трансформацию Незалежной в современное европейское демократическое государство".

"Географию изменить нельзя", — заключил Николенко, добавив, что в будущем Украине и России так или иначе придётся сосуществовать друг с другом на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.