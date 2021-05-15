Захарова обвинила Чехию в "перекладывании вины" за взрывы во Врбетице на Россию
Ранее республика заявила о якобы причастности спецслужб РФ к событиям семилетней давности.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Власти Чехии не в состоянии провести объективное расследование взрывов на складах боеприпасов во Врбетице и предпочли переложить всю вину за произошедшее на "внешнего врага" — Россию. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пражское издание Mlada fronta Dnes сообщило, что после взрывов на складах в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году, компания-арендатор Imex Group заявила об исчезновении большого количества оружия. Как указала Захарова, в российском МИД обратили внимание на данный материал.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, судя по сообщению чешского издания, на этот раз от комментариев отказываются не только в Государственной инспекции органов безопасности республики, но и в Национальном центре по борьбе с организованной преступностью. "Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий", — подчеркнула Захарова.
"Во всей этой истории очевиден лишь один факт — в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого "внешнего врага" в лице России", — сказала дипломат.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Согласно документу отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.
Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
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