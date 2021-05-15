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Захарова обвинила Чехию в "перекладывании вины" за взрывы во Врбетице на Россию

Ранее республика заявила о якобы причастности спецслужб РФ к событиям семилетней давности.

15 мая, 11:29

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Власти Чехии не в состоянии провести объективное расследование взрывов на складах боеприпасов во Врбетице и предпочли переложить всю вину за произошедшее на "внешнего врага" Россию. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее пражское издание Mlada fronta Dnes сообщило, что после взрывов на складах в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году, компания-арендатор Imex Group заявила об исчезновении большого количества оружия. Как указала Захарова, в российском МИД обратили внимание на данный материал.

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По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, судя по сообщению чешского издания, на этот раз от комментариев отказываются не только в Государственной инспекции органов безопасности республики, но и в Национальном центре по борьбе с организованной преступностью. "Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий", — подчеркнула Захарова.

"Во всей этой истории очевиден лишь один факт — в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого "внешнего врага" в лице России", — сказала дипломат.

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Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Согласно документу отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.

Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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