Кабмин РФ утвердил перечень недружественных стран — их всего две

Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.

Отмечается, что перечень был принят в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Напомним, ранее российский лидер подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран. Это сделано в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации. В частности, документ ограничивает наём россиян в дипломатические и консульские миссии государств, наделённых таким статусом.