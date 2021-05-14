Кабмин РФ утвердил перечень недружественных стран — их всего две
В списке — государства, с которыми в последнее время обострились отношения.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", — указано в документе.
Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.
Отмечается, что перечень был принят в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Напомним, ранее российский лидер подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран. Это сделано в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации. В частности, документ ограничивает наём россиян в дипломатические и консульские миссии государств, наделённых таким статусом.
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