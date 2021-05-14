"Там всё через постель": Волочкова заявила, что Большой театр "погряз в проституции"

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр "погряз в проституции". Она отметила, что наслышана о том, как танцовщиц кордебалета заставляли оказывать услуги интимного характера. Об этом артистка сообщила в проекте "Исповедь".

"Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель и секс. А если девочки не хотели, то им отвечали, что это последняя их поездка, потом жизнь в театре будет невозможной. Спросите у Николая Цискаридзе. Он говорит, что сейчас ещё хуже стало. Мы не хотим заходить в это днище", — поделилась балерина.

Волочкова вспомнила, что во время работы в учреждении культуры афиши с её портретами украшали Москву, а другие артисты страшно завидовали, однако самый большой скандал был у балерины не с коллегами — инициатором расторжения трудового договора стал бывший в то время директором театра Анатолий Иксанов.

По словам Волочковой, ей "не простили яркости, успеха, любви людей, публичности, смелости и умения оставаться собой". Балерине запретили переступать порог учреждения, она даже не смогла забрать свои купальник и пуанты. Артистка подчеркнула, что Иксанов разграбил Большой театр, а сама Волочкова была ему "как кость в горле", так как являлась "успешным и публичным человеком".

Ранее Лайф рассказывал, что балерину возмутила заоблачная стоимость билетов в Большой театр. По этой причине в ГАБТ перестали ходить настоящие фанаты балета, уверена артистка.