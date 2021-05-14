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"Там всё через постель": Волочкова заявила, что Большой театр "погряз в проституции"

Артистка отметила, что была руководству учреждения "как кость в горле", а после увольнения даже не смогла забрать свои вещи.

14 мая, 15:21
<p>Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр "погряз в проституции". Она отметила, что наслышана о том, как танцовщиц кордебалета заставляли оказывать услуги интимного характера. Об этом артистка сообщила в проекте "Исповедь".

"Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель и секс. А если девочки не хотели, то им отвечали, что это последняя их поездка, потом жизнь в театре будет невозможной. Спросите у Николая Цискаридзе. Он говорит, что сейчас ещё хуже стало. Мы не хотим заходить в это днище", — поделилась балерина.

Танцовщица из Москвы пришла в Большой театр в платье, которые возмущённые фанаты приняли за трусы

Танцовщица из Москвы пришла в Большой театр в платье, которые возмущённые фанаты приняли за трусы

Волочкова вспомнила, что во время работы в учреждении культуры афиши с её портретами украшали Москву, а другие артисты страшно завидовали, однако самый большой скандал был у балерины не с коллегами — инициатором расторжения трудового договора стал бывший в то время директором театра Анатолий Иксанов.

По словам Волочковой, ей "не простили яркости, успеха, любви людей, публичности, смелости и умения оставаться собой". Балерине запретили переступать порог учреждения, она даже не смогла забрать свои купальник и пуанты. Артистка подчеркнула, что Иксанов разграбил Большой театр, а сама Волочкова была ему "как кость в горле", так как являлась "успешным и публичным человеком".

"Напоминает американских женщин": Волочкова встала на защиту Меладзе после обвинений Лорак в домогательствах

"Напоминает американских женщин": Волочкова встала на защиту Меладзе после обвинений Лорак в домогательствах

Ранее Лайф рассказывал, что балерину возмутила заоблачная стоимость билетов в Большой театр. По этой причине в ГАБТ перестали ходить настоящие фанаты балета, уверена артистка.

Анастасия Волочкова — балерина, добившаяся званий заслуженной артистки России, народной артистки Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. Была примой в Мариинском и Большом театрах. В числе её наград приз "Бенуа танца" и "Золотой лев". Подробнее о биографии балерины читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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