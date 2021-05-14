Криминалист — об убийце 12-летней девочки из Нижегородской области: Налицо признаки готового маньяка

Подозреваемый в жестокой расправе над 12-летней девочкой в Нижегородской области не остановился бы на одной жертве и продолжил бы насиловать и убивать школьниц. Таким выводом поделился с Лайфом эксперт-криминалист и научный консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин.

"Налицо все признаки готового маньяка. Так как она (погибшая) попалась ему случайно, и он мгновенно возбудился, захотел её изнасиловать и сразу захотел убить. То есть дальше бы он пошёл по нарастающей и пошёл бы убивать и насиловать уже, грубо говоря, налево и направо, попробовав первой крови. Любой маньяк должен созреть", — отметил Кирюхин.

По его словам, 12 лет — любимый возраст маньяков, а насильники, как правило, либо очень молодые, либо уже перешагнувшие рубеж в 35 лет. Криминалист также отметил: по картине преступления видно, что преступник уже ранее совершал изнасилование, но убил кого-то в первый раз.

"Ножевое ранение в шею — это тоже своего рода показатель, убийца не мог даже 12-летнюю девочку профессионально придушить, заткнуть рот. Второй момент — уже сексуальный, когда нож является неким заместителем полового органа, грубо говоря. Обычно такие ножевые ранения наносятся в другие части тела", — добавил эксперт.

Кирюхин отметил, что погибшая стала случайной жертвой насильника и убийцы, и если бы девочка не шла домой одна или мимо кто-то бы проезжал, то преступления бы не было. Однако это не значит, что злоумышленник отказался бы от своих намерений — он уже был на взводе и нашёл бы другую жертву.