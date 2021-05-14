Криминалист — об убийце 12-летней девочки из Нижегородской области: Налицо признаки готового маньяка
Эксперт отметил, что погибшая стала случайной жертвой злоумышленника и преступление вряд ли бы совершилось, если бы школьница была не одна.
На месте убийства школьницы. Фото © LIFE
Подозреваемый в жестокой расправе над 12-летней девочкой в Нижегородской области не остановился бы на одной жертве и продолжил бы насиловать и убивать школьниц. Таким выводом поделился с Лайфом эксперт-криминалист и научный консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин.
"Налицо все признаки готового маньяка. Так как она (погибшая) попалась ему случайно, и он мгновенно возбудился, захотел её изнасиловать и сразу захотел убить. То есть дальше бы он пошёл по нарастающей и пошёл бы убивать и насиловать уже, грубо говоря, налево и направо, попробовав первой крови. Любой маньяк должен созреть", — отметил Кирюхин.
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По его словам, 12 лет — любимый возраст маньяков, а насильники, как правило, либо очень молодые, либо уже перешагнувшие рубеж в 35 лет. Криминалист также отметил: по картине преступления видно, что преступник уже ранее совершал изнасилование, но убил кого-то в первый раз.
"Ножевое ранение в шею — это тоже своего рода показатель, убийца не мог даже 12-летнюю девочку профессионально придушить, заткнуть рот. Второй момент — уже сексуальный, когда нож является неким заместителем полового органа, грубо говоря. Обычно такие ножевые ранения наносятся в другие части тела", — добавил эксперт.
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Кирюхин отметил, что погибшая стала случайной жертвой насильника и убийцы, и если бы девочка не шла домой одна или мимо кто-то бы проезжал, то преступления бы не было. Однако это не значит, что злоумышленник отказался бы от своих намерений — он уже был на взводе и нашёл бы другую жертву.
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее школьницы было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы.
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