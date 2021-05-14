Жители Сочи средь бела дня устроили перестрелку в стиле 90-х, один человек ранен

В Адлерском районе Сочи несколько местных жителей устроили перестрелку, в результате один человек получил ранения. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на Бакинской улице около часа дня. Конфликт начался в результате словесной перепалки между двумя гражданами. На кадрах видно, что вооружённая группа лиц громко кричит, в какой-то момент слышны выстрелы из травматического оружия. В результате 60-летний Генрих Р. получил ранения правой и левой голеней и был доставлен в больницу, однако после процедур его отпустили.