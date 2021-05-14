Жители Сочи средь бела дня устроили перестрелку в стиле 90-х, один человек ранен
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, идёт розыск подозреваемых.
Жители Сочи средь бела дня устроили перестрелку, один человек пострадал. Видео © LIFE
В Адлерском районе Сочи несколько местных жителей устроили перестрелку, в результате один человек получил ранения. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл на Бакинской улице около часа дня. Конфликт начался в результате словесной перепалки между двумя гражданами. На кадрах видно, что вооружённая группа лиц громко кричит, в какой-то момент слышны выстрелы из травматического оружия. В результате 60-летний Генрих Р. получил ранения правой и левой голеней и был доставлен в больницу, однако после процедур его отпустили.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников пальбы.
Ранее Лайф сообщал, что в Пятигорске задержали участников перестрелки в стиле 90-х. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил правоохранительные органы за работу.
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