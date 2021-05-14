Лайф узнал мотив убийцы 12-летней школьницы из Нижегородской области
Задержанный признался в расправе над ребёнком, но категорически отрицает изнасилование девочки.
Фото © LIFE
Лайф выяснил мотив 49-летнего жителя города Заволжье, жестоко расправившегося с пятиклассницей в лесу. О том, как в ходе допроса он объяснил свои действия, Лайфу рассказал источник.
По словам нашего собеседника, Сергей М. признался, что увидел возле школы незнакомую девочку, которая ему очень понравилась. После этого он проследил за ней и жестоко убил, в чём признался. Мужчина категорически отрицает, что насиловал школьницу. По нашим данным, в ходе беседы со следователями задержанный возмущался, что его "берут на понт", с его слов, никакого полового контакта между ним и убитой не было.
Дважды сидел в тюрьме за изнасилования: что известно о предполагаемом убийце 12-летней школьницы из Нижегородской области
Ранее Лайф сообщал, что Сергея М. быстро опознали по внешнему виду благодаря скриншотам с камер видеонаблюдения: он всегда носил камуфляж, bluetooth-гарнитуру, тёмные очки и ездил на велосипеде. Кроме того, оказалось, что предполагаемый убийца нижегородской школьницы дважды сидел в тюрьме за изнасилования маленьких девочек.
Напомним, что сама трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию.
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