Лайф узнал мотив убийцы 12-летней школьницы из Нижегородской области

Лайф выяснил мотив 49-летнего жителя города Заволжье, жестоко расправившегося с пятиклассницей в лесу. О том, как в ходе допроса он объяснил свои действия, Лайфу рассказал источник.

По словам нашего собеседника, Сергей М. признался, что увидел возле школы незнакомую девочку, которая ему очень понравилась. После этого он проследил за ней и жестоко убил, в чём признался. Мужчина категорически отрицает, что насиловал школьницу. По нашим данным, в ходе беседы со следователями задержанный возмущался, что его "берут на понт", с его слов, никакого полового контакта между ним и убитой не было.



Ранее Лайф сообщал, что Сергея М. быстро опознали по внешнему виду благодаря скриншотам с камер видеонаблюдения: он всегда носил камуфляж, bluetooth-гарнитуру, тёмные очки и ездил на велосипеде. Кроме того, оказалось, что предполагаемый убийца нижегородской школьницы дважды сидел в тюрьме за изнасилования маленьких девочек.