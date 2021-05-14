Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Электростали две пьяные женщины выпрыгнули с девятого этажа, спасаясь от пожара, и выжили

Россиянки пытались укрыться на балконе, но вскоре огонь добрался и туда. С травмами средней степени тяжести пострадавшие госпитализированы.

14 мая, 14:36

Скриншот видео © VK / "Подслушано в Электростали"

В Электростали две женщины выпрыгнули с девятого этажа, спасаясь от пожара. Видео © VK / "Подслушано в Электростали"

В подмосковной Электростали две женщины выпрыгнули с балкона на девятом этаже жилого дома, спасаясь от пожара в квартире. Видео, снятое очевидцем, опубликовала группа "Подслушано в Электростали" в социальной сети "ВКонтакте".

Пожар в одной из квартир дома № 16 по улице Ялагина вспыхнул сегодня, 14 мая, около пяти часов утра. Сначала пламя перекрыло женщинам путь к входной двери, а затем достигло балкона, где они пытались укрыться. Спасаясь от огня, россиянки бросились вниз с девятого этажа.

Украинец упал на женщину с восьмого этажа, сломал ей шею и погиб

Украинец упал на женщину с восьмого этажа, сломал ей шею и погиб

Как отметил в комментариях в паблике один из местных жителей, его бабушка живёт с упомянутыми женщинами на одном этаже. По словам пенсионерки, в этой квартире был "притон с незапамятных времён".

Как стало известно, обеих пострадавших госпитализировали, сейчас они находятся в тяжёлом состоянии. При этом о характере полученных женщинами травм пока не сообщается. По предварительным данным, они были пьяны.

Прыгали из окон в панике: шесть человек пострадали в страшном пожаре в Сургуте — видео

Прыгали из окон в панике: шесть человек пострадали в страшном пожаре в Сургуте — видео

А ранее Лайф писал, что сотрудник НИИ в Екатеринбурге выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара в здании и разбился насмерть. Мужчина решил спасаться через окно, потому что огонь преградил ему путь к двери.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Химках задержали мужчину, спалившего "вредный" бабушкин телевизор в Вечном огне

сегодня в 09:53

В Екатеринбурге загорелась кровля жилой восьмиэтажки

сегодня в 09:08

На скоростной трассе в Сочи засняли ребёнка за рулём машины

сегодня в 15:14

Астролог предупредил о вспышках агрессии из-за приблизившегося к Земле гигантского астероида

сегодня в 15:38

В ВОЗ предрекли большее число смертей от ковида во второй год пандемии

сегодня в 15:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1