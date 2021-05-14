В Электростали две пьяные женщины выпрыгнули с девятого этажа, спасаясь от пожара, и выжили

В Электростали две женщины выпрыгнули с девятого этажа, спасаясь от пожара. Видео © VK / "Подслушано в Электростали"

В подмосковной Электростали две женщины выпрыгнули с балкона на девятом этаже жилого дома, спасаясь от пожара в квартире. Видео, снятое очевидцем, опубликовала группа "Подслушано в Электростали" в социальной сети "ВКонтакте".

Пожар в одной из квартир дома № 16 по улице Ялагина вспыхнул сегодня, 14 мая, около пяти часов утра. Сначала пламя перекрыло женщинам путь к входной двери, а затем достигло балкона, где они пытались укрыться. Спасаясь от огня, россиянки бросились вниз с девятого этажа.

Как отметил в комментариях в паблике один из местных жителей, его бабушка живёт с упомянутыми женщинами на одном этаже. По словам пенсионерки, в этой квартире был "притон с незапамятных времён".

Как стало известно, обеих пострадавших госпитализировали, сейчас они находятся в тяжёлом состоянии. При этом о характере полученных женщинами травм пока не сообщается. По предварительным данным, они были пьяны.