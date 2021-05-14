"Попыток они не оставят": Эксперт оценил заявление Путина о "зачистке политического поля" Украины
По мнению специалиста, в ближайшее время ослабления давления украинской власти на Виктора Медведчука ожидать не стоит.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Из-за инцидента с домашним арестом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука администрация президента Украины Владимира Зеленского попала "в очень неудобную ситуацию". Такое мнение выразил директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина о "зачистке политического поля" Украины.
"Его (Медведчука. — Прим. Лайфа) пытались вынудить бежать — он не захотел, его попытались посадить — не получилось и, скорее всего, не получится. Но попыток они не оставят, оставить попытки в данном случае означает потерять лицо окончательно", — пояснил эксперт в беседе с RT.
Политолог убеждён, что в ближайшее время ослабления давления на Медведчука ожидать не стоит. По его словам, раз украинского политика не удалось посадить в тюрьму, то, скорее всего, просто сейчас нет такой возможности.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя арест Виктора Медведчука, указал на отсутствие реакции Запада на зачистку политического поля на Украине. Глава государства также сообщил, что Украину превращают в антипод России.
Как уже писал Лайф, на Украине на Виктора Медведчука, которого суд отправил под домашний арест, надели электронный браслет контроля. Процедура прошла в здании полиции Киева поздним вечером 13 мая. Браслет будет следить за тем, чтобы лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" не покинул пределы дома.
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