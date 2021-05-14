"Попыток они не оставят": Эксперт оценил заявление Путина о "зачистке политического поля" Украины

Из-за инцидента с домашним арестом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука администрация президента Украины Владимира Зеленского попала "в очень неудобную ситуацию". Такое мнение выразил директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина о "зачистке политического поля" Украины.

"Его (Медведчука. — Прим. Лайфа) пытались вынудить бежать — он не захотел, его попытались посадить — не получилось и, скорее всего, не получится. Но попыток они не оставят, оставить попытки в данном случае означает потерять лицо окончательно", — пояснил эксперт в беседе с RT.

Политолог убеждён, что в ближайшее время ослабления давления на Медведчука ожидать не стоит. По его словам, раз украинского политика не удалось посадить в тюрьму, то, скорее всего, просто сейчас нет такой возможности.