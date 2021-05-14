Петербуржцы смогут летом прививаться от ковида прямо на дачах
Для удобства граждан на территории крупнейших садовых товариществ вскоре появятся пункты вакцинации.
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В преддверии летних отпусков под Санкт-Петербургом планируют открыть пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.
"С наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул планируем открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области", — привела пресс-служба городской администрации его слова.
Также Беглов сообщил, что на данный момент более полумиллиона петербуржцев уже получили две дозы антиковидной вакцины. Сейчас, по словам губернатора, в городе действует 134 пункта вакцинации, в том числе 107 — в городских поликлиниках, 21 — в частных, 6 — в федеральных. Кроме того, в регионе продолжают работу 22 выездные бригады.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге продлили ограничения по коронавирусу ещё на две недели — до 30 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
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