Петербуржцы смогут летом прививаться от ковида прямо на дачах

В преддверии летних отпусков под Санкт-Петербургом планируют открыть пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

"С наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул планируем открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области", — привела пресс-служба городской администрации его слова.

Также Беглов сообщил, что на данный момент более полумиллиона петербуржцев уже получили две дозы антиковидной вакцины. Сейчас, по словам губернатора, в городе действует 134 пункта вакцинации, в том числе 107 — в городских поликлиниках, 21 — в частных, 6 — в федеральных. Кроме того, в регионе продолжают работу 22 выездные бригады.