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Актёра из "Фантастических тварей" приговорили к трём годам тюрьмы по делу об изнасиловании

Он воспользовался беспомощным положением знакомой девушки, пока его друг вызывал ей скорую.

14 мая, 14:00
<p>Кевин Гатри. Фото © <a href="https://www.imdb.com/name/nm2295590/mediaviewer/rm2516521984/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IMDB</a></p>

Кевин Гатри. Фото © IMDB

Суд в Глазго приговорил шотландского актёра Кевина Гатри, известного по роли мистера Абернати в фильме "Фантастические твари", к трём годам заключения за изнасилование. Об этом сообщает местный телеканал STV News со ссылкой на заявление суда.

Инцидент произошёл в ночь на 1 октября 2017 года, когда 33-летний Гатри и его приятель — актёр Скотт Ридли — ждали в баре общую знакомую. Однако той стало плохо по пути, тогда парни отвезли её домой к Ридли и уложили в постель. Пока Ридли вызывал скорую помощь, Гатри воспользовался беспомощным положением 29-летней девушки и совершил насильственные действия.

Пострадавшая на суде заявила, что не осознавала, что происходит, а сообщить о случившемся побоялась. Сам же актёр отрицал свою вину, но на нижнем белье жертвы были найдены образцы его ДНК. Теперь имя артиста внесут в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера.

Бывшего главреда газеты "Новгород" приговорили к четырём годам за изнасилование журналистки

Бывшего главреда газеты "Новгород" приговорили к четырём годам за изнасилование журналистки

Помимо "Фантастических тварей" Гатри снялся в фильмах "Дюнкерк", "Солнце над Литом", а также в сериале "Игра родом из Англии".

Ранее Лайф рассказывал, как дочь австралийского мультимиллионера призналась, что её изнасиловали в 15 лет, но реакция полиции была неадекватной. Правоохранители довели её до слёз, отказались расследовать дело и заявили, что "её диплом юриста вызывает у них беспокойство".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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