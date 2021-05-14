Актёра из "Фантастических тварей" приговорили к трём годам тюрьмы по делу об изнасиловании

Суд в Глазго приговорил шотландского актёра Кевина Гатри, известного по роли мистера Абернати в фильме "Фантастические твари", к трём годам заключения за изнасилование. Об этом сообщает местный телеканал STV News со ссылкой на заявление суда.

Инцидент произошёл в ночь на 1 октября 2017 года, когда 33-летний Гатри и его приятель — актёр Скотт Ридли — ждали в баре общую знакомую. Однако той стало плохо по пути, тогда парни отвезли её домой к Ридли и уложили в постель. Пока Ридли вызывал скорую помощь, Гатри воспользовался беспомощным положением 29-летней девушки и совершил насильственные действия.

Пострадавшая на суде заявила, что не осознавала, что происходит, а сообщить о случившемся побоялась. Сам же актёр отрицал свою вину, но на нижнем белье жертвы были найдены образцы его ДНК. Теперь имя артиста внесут в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера.

Помимо "Фантастических тварей" Гатри снялся в фильмах "Дюнкерк", "Солнце над Литом", а также в сериале "Игра родом из Англии".