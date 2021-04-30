Дочь мультимиллионера призналась, что её изнасиловали в 15 лет, но реакция полиции была неадекватной

Дочь магната сделала серьёзное заявление о том, что ей пришлось пережить в подростковом возрасте. Когда девушке было 15 лет, она подверглась сексуальному насилию.

Фото © Instagram / yasminilhan

Всё произошло в пригороде Мельбурна в 2013 году, когда подростки собрались на вечеринку по случаю дня рождения. Там Ясмин стала жертвой парня из частной школы, расположенной по соседству, который надругался над ней.

Фото © Instagram / yasminilhan

После жутких событий девушка переехала в Лондон, где окончила юридический факультет. Только в прошлом году она подала заявление в полицию, но столкнулась с реакцией, которая вызвала у неё ужас и шок, пишет Daily Mail. По словам Ясмин, правоохранители довели её до слёз, отказались расследовать дело и заявили, что "её диплом юриста вызывает у них беспокойство".

Я в ужасе от того, что полицейские заставили меня испытать. <...> Они неоднократно отказывались отвечать на мои вопросы о своём решении. Они сказали, что я опровергла свои собственные доказательства, но не смогли подтвердить это, когда я попросила привести примеры. Что ещё больше шокирует: они сказали, что тот факт, что у меня есть юридическое образование, вызывает опасения по поводу моей истории Ясмин Ильхан

Фото © Instagram / yasminilhan, Facebook / Cipherion Translations

В свою очередь стражи порядка отметили, что закрыли дело из-за недостатка улик. Но наследница мультимиллионера не собирается сдаваться. Якобы после того, как Ясмин обнародовала свою историю, ей стали писать другие девушки, рассказывая, что тоже пострадали от того же парня.

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