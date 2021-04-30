Дочь мультимиллионера призналась, что её изнасиловали в 15 лет, но реакция полиции была неадекватной
23-летняя Ясмин Ильхан — наследница австралийского долларового мультимиллионера Джона Ильхана, основавшего компанию Crazy John’s, которая занималась продажей мобильных телефонов. Магнат успел накопить состояние в $ 300 миллионов, прежде чем скончался в 2007 году в возрасте 42 лет.
Дочь магната сделала серьёзное заявление о том, что ей пришлось пережить в подростковом возрасте. Когда девушке было 15 лет, она подверглась сексуальному насилию.
Всё произошло в пригороде Мельбурна в 2013 году, когда подростки собрались на вечеринку по случаю дня рождения. Там Ясмин стала жертвой парня из частной школы, расположенной по соседству, который надругался над ней.
После жутких событий девушка переехала в Лондон, где окончила юридический факультет. Только в прошлом году она подала заявление в полицию, но столкнулась с реакцией, которая вызвала у неё ужас и шок, пишет Daily Mail. По словам Ясмин, правоохранители довели её до слёз, отказались расследовать дело и заявили, что "её диплом юриста вызывает у них беспокойство".
Я в ужасе от того, что полицейские заставили меня испытать. <...> Они неоднократно отказывались отвечать на мои вопросы о своём решении. Они сказали, что я опровергла свои собственные доказательства, но не смогли подтвердить это, когда я попросила привести примеры. Что ещё больше шокирует: они сказали, что тот факт, что у меня есть юридическое образование, вызывает опасения по поводу моей истории
Фото © Instagram / yasminilhan, Facebook / Cipherion Translations
В свою очередь стражи порядка отметили, что закрыли дело из-за недостатка улик. Но наследница мультимиллионера не собирается сдаваться. Якобы после того, как Ясмин обнародовала свою историю, ей стали писать другие девушки, рассказывая, что тоже пострадали от того же парня.
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