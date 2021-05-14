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Генпрокурор Чехии уйдёт в отставку после 10 лет на посту

На данный момент не сообщается, кто займёт место Земана.

14 мая, 14:16
<p>Павел Земан. Фото © Wikipedia </p>

Павел Земан. Фото © Wikipedia

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан с 30 июня уходит в отставку. Об этом в "Твиттере" сообщил первый вице-премьер республики, глава МВД Ян Гамачек.

"Павел Земан — высококлассный юрист и профессионал. Я благодарю его за годы работы в Чешской Республике, в том числе за сотрудничество в деле Врбетице. Желаю ему удачи в личной и профессиональной жизни", — написал Гамачек.

На данный момент неизвестно, кто займёт место Земана, являющегося генпрокурором с 2011 года.

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Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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