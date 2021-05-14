В РПЛ назвали лучший гол прошедшего десятилетия

Гол экс-нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано был назван самым красивым по итогам прошлого десятилетия в чемпионате России по футболу. Об этом сообщается в официальном инстаграме РПЛ.

Шедевральный гол был забит во время матча "Спартака" против "Зенита" в 2017 году. Тогда красно-белые одержали победу со счётом 3:1, а гол Адриано был вторым в матче.

Стоит отметить, что бразилец воспользовался великолепной передачей Зе Луиша и из-за пределов штрафной послал мяч точно в ворота. На втором месте — гол Мартина Йиранека из 2012 года. Тогда он в составе "Терека" мощно пробил в ворота "Кубани" с центра поля. Третье место у ещё одного в прошлом игрока "Спартака" Ивелина Попова. Его шедевр также приходится на матч красно-белых против "Зенита", но уже из 2015 года.