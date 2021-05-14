Администрация Twitter заявила о готовности блокировать и удалять противоправный контент
Роскомнадзор после 15 мая примет решение о продлении действующих или принятии новых мер против соцсети.
Фото © Shutterstock
Администрация соцсети "Твиттер" заявила о готовности удалять или блокировать запрещённый в РФ контент в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
"После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором", — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о детской порнографии, сообщениях с пронаркотическим и суицидальным контентом и иных, в том числе экстремистских, материалах. В ведомстве также указали, что после 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии новых мер против соцсети.
Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Кроме того, "Твиттер" получил сразу три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.
Комментариев: 0