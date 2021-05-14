Администрация Twitter заявила о готовности блокировать и удалять противоправный контент

Администрация соцсети "Твиттер" заявила о готовности удалять или блокировать запрещённый в РФ контент в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о детской порнографии, сообщениях с пронаркотическим и суицидальным контентом и иных, в том числе экстремистских, материалах. В ведомстве также указали, что после 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии новых мер против соцсети.