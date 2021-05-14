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Администрация Twitter заявила о готовности блокировать и удалять противоправный контент

Роскомнадзор после 15 мая примет решение о продлении действующих или принятии новых мер против соцсети.

14 мая, 14:32
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Администрация соцсети "Твиттер" заявила о готовности удалять или блокировать запрещённый в РФ контент в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором", — говорится в сообщении.

В Twitter теперь можно оставлять "чаевые" любимым авторам

В Twitter теперь можно оставлять "чаевые" любимым авторам

Отмечается, что речь идёт о детской порнографии, сообщениях с пронаркотическим и суицидальным контентом и иных, в том числе экстремистских, материалах. В ведомстве также указали, что после 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии новых мер против соцсети.

Роскомнадзор дал Twitter время до 15 мая удалить всю запрещённую информацию

Роскомнадзор дал Twitter время до 15 мая удалить всю запрещённую информацию

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Кроме того, "Твиттер" получил сразу три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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