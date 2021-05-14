Доктор Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

Доктор Александр Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса. Видео © Telegram / Доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что рост заболеваемости коронавирусом говорит о начале третьей волны пандемии в России. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

"Цифры заболеваемости растут, и, вероятно, это начало предсказанной не так давно третьей волны", — сказал Мясников.

Он отметил, что пандемия развивается волнообразно. Так, в течение трёх месяцев заболеваемость идёт вверх, потом выходит на плато, а после — три спокойных месяца. Затем всё повторяется заново. Мясников подчеркнул, что в мае настал этап нового роста числа заражений.

Телеведущий призвал россиян сделать прививку от CoViD-19, так как победить болезнь, соблюдая лишь меры предосторожности, не получится. Он отметил, что примером тому служат зарубежные страны, где вводились жёсткие масочные режимы и локдауны.

"Всё равно цифры смертности и заболеваемости [на Западе] слишком высоки. <…> Надеяться реально можно только на вакцинацию", — заключил врач.