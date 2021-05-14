Врач рассказал, о чём свидетельствует температура после прививки от коронавируса
Также после вакцинации может возникнуть болезненность в месте инъекции.
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Врач общей практики Борис Шеляпин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, о чём свидетельствуют возникшие после прививки от коронавируса симптомы.
Как пояснил специалист, повышение температуры тела и болезненность в месте инъекции относятся к нежелательным явлениям вакцинации. По словам Шеляпина, такие симптомы являются не осложнением, а просто реакцией организма на сопутствующие компоненты препарата. Эти физиологические проявления не свидетельствуют об эффективности проведённой процедуры, подчеркнул врач.
А ранее учёные назвали симптомы ковида, повышающие риск летального исхода в шесть раз. Исследователи также отмечали у больных изменённое сознание и долгую реабилитацию при наличии отдельных диагнозов.
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