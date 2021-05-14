Врач рассказал, о чём свидетельствует температура после прививки от коронавируса

Врач общей практики Борис Шеляпин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, о чём свидетельствуют возникшие после прививки от коронавируса симптомы.

Как пояснил специалист, повышение температуры тела и болезненность в месте инъекции относятся к нежелательным явлениям вакцинации. По словам Шеляпина, такие симптомы являются не осложнением, а просто реакцией организма на сопутствующие компоненты препарата. Эти физиологические проявления не свидетельствуют об эффективности проведённой процедуры, подчеркнул врач.