На скоростной трассе в Сочи засняли ребёнка за рулём машины. Видео © Instagram / chpkrasnodara

На дублёре Курортного проспекта в Сочи очевидцы засняли автомобиль, за рулём которого сидел ребёнок у женщины на коленях. Правоохранители начали проверку инцидента.

Пассажиры проезжающего мимо авто успели снять соседнюю машину, где несовершеннолетний сидел на водительском кресле и рулил по оживлённой трассе. В какой именно момент была сделана видеозапись, неизвестно.

Тем не менее в УМВД РФ по региону начали проверку, сообщает телеканал "360". По её итогам будет принято процессуальное решение.

При этом многие пользователи встали на защиту родителей мальчика, заметив, что их учили по той же схеме. Никого не смутило, что ребёнок потенциально может создать аварийную ситуацию на оживлённой трассе с разрешённой скоростью 130 км/ч.