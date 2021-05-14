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На скоростной трассе в Сочи засняли ребёнка за рулём машины

При этом многие комментаторы встали на сторону родителей, заявив, что их учили водить по той же схеме.

14 мая, 15:14

На скоростной трассе в Сочи засняли ребёнка за рулём машины. Видео © Instagram / chpkrasnodara

На дублёре Курортного проспекта в Сочи очевидцы засняли автомобиль, за рулём которого сидел ребёнок у женщины на коленях. Правоохранители начали проверку инцидента.

Пассажиры проезжающего мимо авто успели снять соседнюю машину, где несовершеннолетний сидел на водительском кресле и рулил по оживлённой трассе. В какой именно момент была сделана видеозапись, неизвестно.

Тем не менее в УМВД РФ по региону начали проверку, сообщает телеканал "360". По её итогам будет принято процессуальное решение.

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При этом многие пользователи встали на защиту родителей мальчика, заметив, что их учили по той же схеме. Никого не смутило, что ребёнок потенциально может создать аварийную ситуацию на оживлённой трассе с разрешённой скоростью 130 км/ч.

Это не первый случай, когда родители сажают детей без прав за руль автомобиля. В апреле в Красном Селе отец усадил малолетнего сына за руль легковушки, и тот устроил ДТП. А ещё раньше подобную историю запечатлели в Санкт-Петербурге, где на Малоохтинской набережной увидели иномарку, на водительском кресле которой сидела маленькая девочка. При этом автомобиль двигался с высокой скоростью.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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