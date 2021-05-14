На скоростной трассе в Сочи засняли ребёнка за рулём машины
При этом многие комментаторы встали на сторону родителей, заявив, что их учили водить по той же схеме.
На скоростной трассе в Сочи засняли ребёнка за рулём машины. Видео © Instagram / chpkrasnodara
На дублёре Курортного проспекта в Сочи очевидцы засняли автомобиль, за рулём которого сидел ребёнок у женщины на коленях. Правоохранители начали проверку инцидента.
Пассажиры проезжающего мимо авто успели снять соседнюю машину, где несовершеннолетний сидел на водительском кресле и рулил по оживлённой трассе. В какой именно момент была сделана видеозапись, неизвестно.
Тем не менее в УМВД РФ по региону начали проверку, сообщает телеканал "360". По её итогам будет принято процессуальное решение.
При этом многие пользователи встали на защиту родителей мальчика, заметив, что их учили по той же схеме. Никого не смутило, что ребёнок потенциально может создать аварийную ситуацию на оживлённой трассе с разрешённой скоростью 130 км/ч.
Это не первый случай, когда родители сажают детей без прав за руль автомобиля. В апреле в Красном Селе отец усадил малолетнего сына за руль легковушки, и тот устроил ДТП. А ещё раньше подобную историю запечатлели в Санкт-Петербурге, где на Малоохтинской набережной увидели иномарку, на водительском кресле которой сидела маленькая девочка. При этом автомобиль двигался с высокой скоростью.
Комментариев: 0