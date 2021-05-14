Путин заявил, что палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности России

Президент России Владимир Путин сообщил, что конфликт, обострившийся между Израилем и Палестиной, затрагивает интересы безопасности РФ, ведь происходит вблизи границ государства.

"Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", — сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Российский лидер попросил членов Совбеза высказаться о том, как складывается ситуация на Ближнем Востоке.