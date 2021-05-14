Путин заявил, что палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности России
Глава государства попросил постоянных членов Совбеза РФ высказаться о том, как складывается ситуация на Ближнем Востоке.
Фото © Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин сообщил, что конфликт, обострившийся между Израилем и Палестиной, затрагивает интересы безопасности РФ, ведь происходит вблизи границ государства.
"Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", — сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Российский лидер попросил членов Совбеза высказаться о том, как складывается ситуация на Ближнем Востоке.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить ракетные удары между Израилем и Газой ради Ураза-байрама. По его мнению, боевые действия могут ещё больше усугубить экстремистскую деятельность в регионе.
Напомним, воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. В ответ боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по военным объектам в городах Ашкелоне и Ашдоде. Вопрос урегулирования в регионе намерены обсудить на заседании Совбеза ООН 16 мая. Позднее Армия обороны еврейского государства сообщила, что с 10 мая по территории Израиля выпустили более 1,7 тысячи ракет.
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