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Путин заявил, что палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности России

Глава государства попросил постоянных членов Совбеза РФ высказаться о том, как складывается ситуация на Ближнем Востоке.

14 мая, 15:22
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65572/photos/65708" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Кремля</a></p>

Фото © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что конфликт, обострившийся между Израилем и Палестиной, затрагивает интересы безопасности РФ, ведь происходит вблизи границ государства.

"Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", — сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Российский лидер попросил членов Совбеза высказаться о том, как складывается ситуация на Ближнем Востоке.

Косачев заявил, что Россия прикладывает все усилия для разрешения конфликта Израиля и Палестины

Косачев заявил, что Россия прикладывает все усилия для разрешения конфликта Израиля и Палестины

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить ракетные удары между Израилем и Газой ради Ураза-байрама. По его мнению, боевые действия могут ещё больше усугубить экстремистскую деятельность в регионе.

Напомним, воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. В ответ боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по военным объектам в городах Ашкелоне и Ашдоде. Вопрос урегулирования в регионе намерены обсудить на заседании Совбеза ООН 16 мая. Позднее Армия обороны еврейского государства сообщила, что с 10 мая по территории Израиля выпустили более 1,7 тысячи ракет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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