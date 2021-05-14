Администрация Twitter проинформировала Роскомнадзор о ходе удаления запрещённого контента

Администрация соцсети "Твиттер" проинформировала руководство Роскомнадзора о том, как компания выполняет требования по удалению запрещённого в России контента. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

"По инициативе Twitter Inc. 13 мая состоялась встреча представителей компании с руководством Роскомнадзора. На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещённого в России контента", — указано в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о детской порнографии, сообщениях с пронаркотическим и суицидальным контентом и иных, в том числе экстремистских, материалах. В ведомстве также подчеркнули, что после 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии новых мер против соцсети.