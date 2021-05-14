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Администрация Twitter проинформировала Роскомнадзор о ходе удаления запрещённого контента

Уже после 15 мая российское ведомство примет решение о продлении действующих или принятии новых мер против соцсети.

14 мая, 15:25
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Администрация соцсети "Твиттер" проинформировала руководство Роскомнадзора о том, как компания выполняет требования по удалению запрещённого в России контента. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

"По инициативе Twitter Inc. 13 мая состоялась встреча представителей компании с руководством Роскомнадзора. На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещённого в России контента", — указано в сообщении.

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Отмечается, что речь идёт о детской порнографии, сообщениях с пронаркотическим и суицидальным контентом и иных, в том числе экстремистских, материалах. В ведомстве также подчеркнули, что после 15 мая будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии новых мер против соцсети.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Кроме того, "Твиттер" получил сразу три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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