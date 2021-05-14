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В МИД Чехии назвали шагом к эскалации внесение в список недружественных РФ стран

Отмечается, что такое решение может косвенно повлиять на контакты между обычными гражданами, на туризм или развитие торговых отношений.

14 мая, 17:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Прага считает решение Правительства РФ включить Чехию в список недружественных стран дальнейшим шагом к эскалации отношений с республикой, Евросоюзом и его союзниками. С таким заявлением выступил МИД Чехии.

"Считаем эти действия РФ дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками", — говорится на сайте МИД.

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Отмечается, что это решение полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. В республике сожалеют о выборе Россией пути конфронтации, ведь это косвенно повлияет на контакты между обычными гражданами, на туризм или развитие торговых отношений.

Чешская сторона считает, что её действия о сокращении численности персонала Посольства РФ в Праге полностью соответствуют международному праву.

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Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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