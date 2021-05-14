Одногруппник рассказал о секте, в которую казанский стрелок предлагал вступить за год до атаки на гимназию
Однако тогда ребята лишь посмеялись над бредовым предложением, посчитав его шуткой.
Ильназ Галявиев. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Староста группы казанского стрелка рассказал, что за год до атаки на школу Галявиев предлагал вступить в некую секту. Видео © LIFE
Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев, ещё будучи студентом колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБи), предлагал одногруппникам вступить в его секту. Об этом Лайфу рассказал староста группы, в которой учился 19-летний парень.
"Он предлагал вступить в его секту со словами: "У меня есть секта. Я вербовщик", — сказал Роберт, добавив, что одногруппники лишь посмеялись над этим предложением.
Деньги на дробовик, по словам собеседника Лайфа, Галявиев выиграл в игре Counter-Strike — на его счету было около 100 тысяч "наклеек", которые можно было обменять на настоящие деньги. По словам Роберта, парень вполне мог создать бомбы сам. "Он способный и сделает всё, чтобы найти необходимое для этого", — подчеркнул молодой человек.
Вспоминая учебные годы, собеседник Лайфа отметил, что Галявиев был очень замкнутым парнем. В колледже он никого не трогал, так же как и его. Какие-либо массовые студенческие мероприятия он всегда пропускал, при этом учился хорошо, много времени посвящал учёбе.
Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас злоумышленник арестован на два месяца.
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