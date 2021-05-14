СМИ: Подозреваемая в кибератаке на трубопроводную компанию США группа хакеров DarkSide прекращает существование

Группа хакеров DarkSide, которую власти США подозревают в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, прекращает свою деятельность. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на специализирующуюся на компьютерной безопасности американскую компанию FireEye.

Отмечается, что о закрытии хакеры объявили своим сообщникам. Однако эксперты в IT-области, опрошенные изданием, отмечают, что подобные объединения после расформирования часто воссоединяются под другим названием.

Напомним, хакеры DarkSide подозреваются в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, который поразил её компьютерную сеть, из-за чего трубопровод был заблокирован на неделю. Colonial Pipeline на фоне инцидента была вынуждена приостановить работу, под угрозой оказались поставки топлива из США. Президент США Джо Байден заявил, что российские власти непричастны к кибератаке на компанию, при этом он не исключил, что хакеры могут находиться на территории России.