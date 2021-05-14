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СМИ: Подозреваемая в кибератаке на трубопроводную компанию США группа хакеров DarkSide прекращает существование

О закрытии группа рассказала своим сообщникам. Как отмечают эксперты, подобные объединения после расформирования часто воссоединяются под другим названием.

14 мая, 17:11
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Группа хакеров DarkSide, которую власти США подозревают в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, прекращает свою деятельность. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на специализирующуюся на компьютерной безопасности американскую компанию FireEye.

Отмечается, что о закрытии хакеры объявили своим сообщникам. Однако эксперты в IT-области, опрошенные изданием, отмечают, что подобные объединения после расформирования часто воссоединяются под другим названием.

Хакеры DarkSide сообщили об атаке на корпорацию Toshiba

Хакеры DarkSide сообщили об атаке на корпорацию Toshiba

Ранее компания Recorded Future, работающая в сфере кибербезопасности, сообщала, что DarkSide потеряла доступ к некоторым своим серверам и часть денег, полученных в результате хакерских атак.

Напомним, хакеры DarkSide подозреваются в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, который поразил её компьютерную сеть, из-за чего трубопровод был заблокирован на неделю. Colonial Pipeline на фоне инцидента была вынуждена приостановить работу, под угрозой оказались поставки топлива из США. Президент США Джо Байден заявил, что российские власти непричастны к кибератаке на компанию, при этом он не исключил, что хакеры могут находиться на территории России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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