Физиономист прочёл лицо насильника из Нижегородской области и объяснил, что подтолкнуло его к расправе над школьницей

По словам собеседника Лайфа, преступник не способен на раскаяние, поскольку он с самого детства привык отзываться о себе лучше, чем он есть на самом деле.