Физиономист прочёл лицо насильника из Нижегородской области и объяснил, что подтолкнуло его к расправе над школьницей
По словам собеседника Лайфа, преступник не способен на раскаяние, поскольку он с самого детства привык отзываться о себе лучше, чем он есть на самом деле.
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Черты лица 49-летнего Сергея М., который жестоко расправился с пятиклассницей в нижегородском лесу, говорят о холодной и бесчувственной натуре. Физиономист Олег Воеводин изучил внешность убийцы по просьбе Лайфа и указал на тревожные моменты.
"На лице сразу бросается раздвоенный кончик носа и немного раздвоенный подбородок. То есть перед нами тот человек, который с раннего детства пытается усидеть на двух стульях, везде успеть и нигде не опоздать. С раннего детства своим воспитанием сам занимался, никто его не контролировал, был свободным ребёнком и делал что хотел", — пояснил собеседник Лайфа.
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Внимание физиономиста привлекла также двойная скуловая пика маньяка. Такая форма говорит о том, что человек с самого детства отзывался о себе лучше, чем есть на самом деле. Также такие люди не умеют контролировать эмоции и быстро выходят из себя. Воеводин предположил, что, вероятнее всего, преступник замкнулся в себе после того, как его обманули люди. Кроме того, собеседник Лайфа не исключил, что преступление Сергей совершал в состоянии алкогольного опьянения, поскольку по его виду можно определить сильную тягу к спиртным напиткам.
"Очень отчётливо видно, что этот человек закрылся от людей и имел очень чёткую цель. <...> Здесь раскаяния мы не увидим, здесь мы увидим каменное лицо. Он не способен на раскаяние, душа у него закрытая", — подытожил эксперт.
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее школьницы было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы.
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