Убийца 12-летней девочки из Нижегородской области на зоне имел кличку Чикатило

Подозреваемый в жестокой расправе над 12-летней девочкой в Нижегородской области 49-летний Сергей М., признавшийся в содеянном, был ранее судим и имел на зоне кличку Чикатило.

Как стало известно Лайфу, мужчина был четырежды осуждён. Впервые суд отправил его в колонию в 1987 году за хулиганство. Спустя два года он получил один год лишения свободы за хищение, а в 2005-м — осуждён на 11 лет за изнасилование. После освобождения вновь сел в 2017-м за кражу.