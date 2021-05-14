Убийца 12-летней девочки из Нижегородской области на зоне имел кличку Чикатило
Мужчина четырежды бывал в тюрьме, а впервые лишился свободы в 16-летнем возрасте.
Фото © LIFE
Подозреваемый в жестокой расправе над 12-летней девочкой в Нижегородской области 49-летний Сергей М., признавшийся в содеянном, был ранее судим и имел на зоне кличку Чикатило.
Как стало известно Лайфу, мужчина был четырежды осуждён. Впервые суд отправил его в колонию в 1987 году за хулиганство. Спустя два года он получил один год лишения свободы за хищение, а в 2005-м — осуждён на 11 лет за изнасилование. После освобождения вновь сел в 2017-м за кражу.
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее школьницы было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы.
Комментариев: 0