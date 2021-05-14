Греция отменила квоту на въезд россиян

Власти Греции отменили квоту на въезд в страну для россиян и разрешили приезд неограниченному числу граждан РФ. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике.

Отмечается, что туристы должны предоставить или свидетельство о вакцинации от коронавируса, завершённой минимум за 14 дней до поездки, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, или справки о перенесённой болезни и наличии антител. Все документы должны быть выданы государственным органом в соответствии с местным законодательством, а также быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках. Для таких путешественников также отменено требование об обязательном соблюдении семидневного карантина.

Кроме того, в Грецию разрешён въезд для граждан государств – членов Евросоюза и Шенгенского соглашения, а также для их супругов или лиц, с которыми они заключили договор о совместном проживании, и несовершеннолетних детей. Отмечается, запрет на въезд в страну не распространяется на постоянных жителей Австралии, Северной Македонии, ОАЭ, США, Великобритании, Израиля, Канады, Белоруссии, Бахрейна, Новой Зеландии, Южной Кореи, Катара, Китая, Кувейта, Украины, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура и Таиланда. Они могут попасть на территорию страны любым способом и любым транспортным средством.

Добавим, что прибывающие должны обязательно заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну.