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Греция отменила квоту на въезд россиян

Туристы должны предъявить свидетельство о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справки о перенесённом ковиде и наличии антител. Это также позволит избежать обязательного недельного карантина.

14 мая, 15:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Греции отменили квоту на въезд в страну для россиян и разрешили приезд неограниченному числу граждан РФ. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике.

Отмечается, что туристы должны предоставить или свидетельство о вакцинации от коронавируса, завершённой минимум за 14 дней до поездки, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, или справки о перенесённой болезни и наличии антител. Все документы должны быть выданы государственным органом в соответствии с местным законодательством, а также быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках. Для таких путешественников также отменено требование об обязательном соблюдении семидневного карантина.

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Кроме того, в Грецию разрешён въезд для граждан государств – членов Евросоюза и Шенгенского соглашения, а также для их супругов или лиц, с которыми они заключили договор о совместном проживании, и несовершеннолетних детей. Отмечается, запрет на въезд в страну не распространяется на постоянных жителей Австралии, Северной Македонии, ОАЭ, США, Великобритании, Израиля, Канады, Белоруссии, Бахрейна, Новой Зеландии, Южной Кореи, Катара, Китая, Кувейта, Украины, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура и Таиланда. Они могут попасть на территорию страны любым способом и любым транспортным средством.

Добавим, что прибывающие должны обязательно заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну.

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Ранее Лайф рассказывал, что Греция разрешила въезд иностранным туристам без ограничений. При этом Москва пока не дала согласия на осуществление чартерных и регулярных рейсов в республику.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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