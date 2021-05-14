Весенний деликатес: биолог рассказал, как правильно приготовить "бабушкины ушки". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Ленинградской области грибники, открывшие сезон тихой охоты, находят много ядрёных красных грибов, по форме напоминающих ушную раковину. Как рассказал биолог Павел Глазков, это саркосцифа австрийская, или саркосцифа алая, а в народе такие грибы также называют бабушкины ушки.

Несмотря на свой необычный вид, эти грибы являются съедобными, просто их надо уметь правильно приготовить. Если следовать нижеупомянутым рекомендациям специалиста, то получится отличный весенний деликатес.

"Для начала гриб нужно хорошо очистить — в пористой части бывает песок. Потом отварить в течение трёх минут и с помощью зубной щётки аккуратно убрать песок. После этого "бабушкины ушки" достаточно в течение десяти минут пожарить на сковородке", — пояснил Глазков в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".