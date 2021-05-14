В ВОЗ предрекли большее число смертей от ковида во второй год пандемии

Второй год пандемии коронавируса может привести к большему числу смертей, чем первый. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга в Женеве.

"CoViD-19 уже привёл более чем к 3,3 миллиона смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый", — заявил глава ВОЗ.

Гебреисус призвал мировое сообщество бороться с пандемией посредством "комбинации мер" — вакцинации и других шагов в области общественного здравоохранения. Он также назвал механизм COVAX самым быстрым путём к обеспечению равноправной вакцинации и обратился к государствам, имеющим большие объёмы вакцины от CoViD-19, с предложением делиться с теми, у кого нет препарата.