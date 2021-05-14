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В ВОЗ предрекли большее число смертей от ковида во второй год пандемии

На данный момент жертвами болезни уже стали более 3,3 миллиона человек. В организации призвали применять в борьбе с коронавирусом "комбинацию мер".

14 мая, 15:33
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Второй год пандемии коронавируса может привести к большему числу смертей, чем первый. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга в Женеве.

"CoViD-19 уже привёл более чем к 3,3 миллиона смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый", — заявил глава ВОЗ.

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Гебреисус призвал мировое сообщество бороться с пандемией посредством "комбинации мер" — вакцинации и других шагов в области общественного здравоохранения. Он также назвал механизм COVAX самым быстрым путём к обеспечению равноправной вакцинации и обратился к государствам, имеющим большие объёмы вакцины от CoViD-19, с предложением делиться с теми, у кого нет препарата.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России начнут выпускать вакцину от коронавируса AstraZeneca на экспорт. Препарат будет производиться по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca под названием "Р-Кови".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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