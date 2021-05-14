Астролог предупредил о вспышках агрессии из-за приблизившегося к Земле гигантского астероида

Астролог Сергей Безбородный в беседе с Лайфом рассказал о возможных вспышках агрессии на фоне приближения к Земле гигантского астероида 2015 KJ19 размером с пирамиду Хеопса.

"Приближение астероида само по себе явление нередкое, но в этот раз он действительно близко подходит к Земле. Прямой опасности в этом нет, так как подобные малые тела Солнечной системы никогда не переходят красную черту, при которой близость составляла бы прямую угрозу для жизни землян", — пояснил Безбородный.

При этом эксперт отметил, что с астрологической точки зрения приближение астероида к нашей планете является весьма символичным событием, поскольку сейчас общая конфигурация планет говорит о резком росте военного фона. Это, по его словам, в том числе связано с приближением к лунному затмению, которое произойдёт в 20-х числах мая, а также с тем, что на небе активно задействованы катастрофические звёзды Альдебаран и Антарес. В связи с вышеперечисленными факторами "сегодня или завтра мы можем увидеть обострение военной обстановки, в частности в секторе Газа, на армяно-азербайджанском фронте и в других местах", предупредил Безбородный.

"Убийства, которые мы наблюдаем в последние дни, — это всё события на фоне резкого возрастания агрессивности. Это влияет на людей с нарушенной психикой, обостряя у них проявление злобы и агрессии. Ну а обычные люди становятся невольными жертвами. К сожалению, это такие волны событийные, которым невозможно противостоять. Нужно просто быть настороже", — заключил астролог.