ФАС и операторы связи разрабатывают меры для защиты абонентов от спам-звонков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с операторами связи — ПАО "МТС", ООО "Т2 Мобайл", ОАО "Ростелеком", ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком" — разрабатывают специальные меры по борьбе со спам-звонками. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"В целях защиты абонентов от получения нежелательной информации, распространяемой с нарушением требований законодательства, операторы связи разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие меры находятся в высокой стадии готовности. Как говорится в сообщении, в 2020 году ФАС рассмотрела 16 тысяч заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства, свыше трёх тысяч из них — о спам-звонках.