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ФАС и операторы связи разрабатывают меры для защиты абонентов от спам-звонков

Специальные технические решения и аналитические алгоритмы находятся в высокой стадии готовности.

14 мая, 16:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с операторами связи — ПАО "МТС", ООО "Т2 Мобайл", ОАО "Ростелеком", ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком" — разрабатывают специальные меры по борьбе со спам-звонками. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"В целях защиты абонентов от получения нежелательной информации, распространяемой с нарушением требований законодательства, операторы связи разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что соответствующие меры находятся в высокой стадии готовности. Как говорится в сообщении, в 2020 году ФАС рассмотрела 16 тысяч заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства, свыше трёх тысяч из них — о спам-звонках.

Ранее Лайф рассказывал, что киберэксперты рассказали, как обезопасить россиян от звонков мошенников. Специалисты считают, что персональные данные попадают в чужие руки из-за того, что за слив информации нет серьёзной ответственности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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