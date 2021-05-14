Слепаков в стихах объявил о тайном разводе с женой
Так артист ответил хейтерам, донимающим его сообщениями после слухов о расставании с супругой.
Семён Слепаков. Фото © Instagram / slepakovsemyon
Российский шоумен, юморист и музыкант Семён Слепаков в стихотворной форме объявил о тайном разводе с супругой Кариной. Своё творение он представил в "Инстаграме".
Артист опубликовал свой зарифмованный ответ хейтерам, которые буквально засыпают его личными сообщениями в связи с недавно появившимися в Сети слухами о расставании с женой. Так, в двух четверостишиях Слепаков затронул тему своей семьи и заявил, что развёлся с супругой ещё осенью прошлого года. При этом причины разрыва юморист раскрывать не стал.
Фото © Instagram / slepakovsemyon
Подписчики Семёна в комментариях в очередной раз восхитились его талантом, назвав красавцем и гением, и похвалили шоумена за достойный ответ тем, кто копается в его жизни. В то же время многие фолловеры расстроились из-за новости о разводе.
Семён Слепаков женился на Карине в 2012 году. Пара сыграла свадьбу в Италии, а на торжественную церемонию бракосочетания были приглашены только самые близкие. Тогда артист был по-настоящему рад, что его супруга не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу — она адвокат. Как известно, детей у Семёна и Карины не было. При этом в Сети практически отсутствует информация о семейной жизни Слепакова, поскольку он предпочитает не освещать эту тему.
А ранее Слепаков в стихах высмеял Собчак и скопинского маньяка после скандального интервью. Тогда пользователи оценили шуточное произведение, поставив ему более 60 тысяч лайков за шесть часов.
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