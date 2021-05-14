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Арми Хаммер закрутил роман с девушкой, которой плевать на скандал с изнасилованиями и каннибализмом

Знакомый актёра признался, что пара вместе уже три месяца и звезда даже познакомила Лизу с родителями.

14 мая, 14:24

Фото © Instagram / camillebeeloves и lis.perejma

Известный 34-летний актёр Арми Хаммер, который попал в опалу после обвинений в изнасилованиях и каннибалистских фантазиях, изменил свою жизнь. По крайней мере, так утверждает источник, близкий к актёру. Он сообщил, что знаменитость уже три месяца встречается со стоматологом Лизой Перейма на Каймановых островах. Правда, о девушке мало что известно, потому что она старается вести тихий образ жизни.

Фото © Instagram / camillebeeloves и lis.perejma

Фото © Instagram / camillebeeloves и lis.perejma

Туда Арми приехал ещё в декабре, чтобы отдохнуть вместе с бывшей женой и детьми, и остался на курорте, чтобы отдалиться от того скандала, который разразился вокруг него в начале 2021 года. Источник признался, что Лиза оказывает прекрасное влияние на актёра и тот теперь выглядит счастливым и изменившимся человеком. Девушка настолько запала Арми в душу, что он даже познакомил её со своими отцом и мачехой.

Фото © Instagram / __mystery_at и lis.perejma

Фото © Instagram / __mystery_at и lis.perejma

Актёр также хотел показать Лизе и своих детей, но его бывшая жена Элизабет Чеймберс, с которой актёр развёлся в прошлом году после десяти лет брака, вряд ли это допустит. Источник Daily Mail рассказал, что Элизабет превратила жизнь Арми в ад, ему даже пришлось съехать из отеля подальше от неё.

Фото © Instagram / camillebeeloves и lis.perejma

Фото © Instagram / camillebeeloves и lis.perejma

Элизабет ненавидит Лизу, даже обзывает её уродливой и жирной, что, очевидно, вовсе неправда. Лиза очень приятна в общении, и её все знают на острове. Она положительно влияет на Арми, это прям заметно

Источник, близкий к паре

Фото © Instagram / lis.perejma

Фото © Instagram / lis.perejma

Новая девушка Арми Хаммера отказывается верить во все обвинения, которые летят в сторону актёра. А тот переживает нелёгкие времена. Бывшие пассии знаменитости раскрыли, что он жестоко с ними обращался, устраивая БДСМ-игрища, на которые они не были согласны. Однако Арми всё отрицает, утверждая, что всё было по взаимному согласию. Из-за громкого скандала актёр уже лишился многих ролей в фильмах и сериалах.

Бывшая девушка Арми Хаммера показала переписки, как он уговаривал её удалить рёбра, чтобы съесть их

Бывшая девушка Арми Хаммера показала переписки, как он уговаривал её удалить рёбра, чтобы съесть их

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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