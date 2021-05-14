Арми Хаммер закрутил роман с девушкой, которой плевать на скандал с изнасилованиями и каннибализмом

Известный 34-летний актёр Арми Хаммер, который попал в опалу после обвинений в изнасилованиях и каннибалистских фантазиях, изменил свою жизнь. По крайней мере, так утверждает источник, близкий к актёру. Он сообщил, что знаменитость уже три месяца встречается со стоматологом Лизой Перейма на Каймановых островах. Правда, о девушке мало что известно, потому что она старается вести тихий образ жизни.

Фото © Instagram / camillebeeloves и lis.perejma

Туда Арми приехал ещё в декабре, чтобы отдохнуть вместе с бывшей женой и детьми, и остался на курорте, чтобы отдалиться от того скандала, который разразился вокруг него в начале 2021 года. Источник признался, что Лиза оказывает прекрасное влияние на актёра и тот теперь выглядит счастливым и изменившимся человеком. Девушка настолько запала Арми в душу, что он даже познакомил её со своими отцом и мачехой.

Фото © Instagram / __mystery_at и lis.perejma

Актёр также хотел показать Лизе и своих детей, но его бывшая жена Элизабет Чеймберс, с которой актёр развёлся в прошлом году после десяти лет брака, вряд ли это допустит. Источник Daily Mail рассказал, что Элизабет превратила жизнь Арми в ад, ему даже пришлось съехать из отеля подальше от неё.

Фото © Instagram / camillebeeloves и lis.perejma

Элизабет ненавидит Лизу, даже обзывает её уродливой и жирной, что, очевидно, вовсе неправда. Лиза очень приятна в общении, и её все знают на острове. Она положительно влияет на Арми, это прям заметно Источник, близкий к паре

Фото © Instagram / lis.perejma