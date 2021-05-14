Кай Метов опозорил Машу Распутину, показав в честь 57-летия певицы её худшее фото с опухшим лицом

13 мая певица Маша Распутина отметила 57-летие. И среди тех, кто поспешил её поздравить, оказался и исполнитель Кай Метов. Он поделился в "Инстаграме" двумя совместными снимками, на одном из них артисты стоят, прижавшись друг к другу, на втором позируют в студии.

Фото © Instagram / kay_metov

Певица надела красное пальто и сапоги на высоком каблуке, распустила волосы и улыбалась, глядя в камеру. И этот кадр из студии пользователи почему-то особенно не оценили.

Фото © Instagram / kay_metov

Юзеры отметили, что на снимке певица предстала не в лучшем виде и Метову вообще не стоило его выкладывать. "Не поздравил, а унизил. Так себе фотка", "Какая-то распухшая Маша на втором фото", "Второй снимок не очень. Распутина как баба на чайник. Лучше бы не выкладывал", — негодовали пользователи, пишет "Экспресс-газета". Однако всё это не мешает Маше блистать в "Инстаграме", где у нее 72,5 тысячи подписчиков.

Фото © Instagram / masharasputina_official