Кай Метов опозорил Машу Распутину, показав в честь 57-летия певицы её худшее фото с опухшим лицом
Фанаты не оценили подобный поступок, почему-то решив, что поздравление вышло унизительным, а не вдохновляющим.
13 мая певица Маша Распутина отметила 57-летие. И среди тех, кто поспешил её поздравить, оказался и исполнитель Кай Метов. Он поделился в "Инстаграме" двумя совместными снимками, на одном из них артисты стоят, прижавшись друг к другу, на втором позируют в студии.
Певица надела красное пальто и сапоги на высоком каблуке, распустила волосы и улыбалась, глядя в камеру. И этот кадр из студии пользователи почему-то особенно не оценили.
Юзеры отметили, что на снимке певица предстала не в лучшем виде и Метову вообще не стоило его выкладывать. "Не поздравил, а унизил. Так себе фотка", "Какая-то распухшая Маша на втором фото", "Второй снимок не очень. Распутина как баба на чайник. Лучше бы не выкладывал", — негодовали пользователи, пишет "Экспресс-газета". Однако всё это не мешает Маше блистать в "Инстаграме", где у нее 72,5 тысячи подписчиков.
Фото © Instagram / masharasputina_official
Маша Распутина (настоящее имя Алла Агеева) — советская и российская поп-певица, исполнительница хитов "Роза чайная", "Ты упал с Луны", "Играй, музыкант", "Гималаи". Артистка известна своей любовью к ярким, экстравагантным образам и, даже разменяв шестой десяток, всё ещё показывает пользователям свои формы в откровенных нарядах.
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