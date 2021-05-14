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Ирина Шейк поделилась откровенными фото в белье, которые явно предназначались для самых близких

Модель поделилась в "Инстаграме" полароидными снимками, на которых предстала в весьма фривольном виде.

14 мая, 08:29

Фото © Instagram / irinashayk

Популярная 35-летняя супермодель Ирина Шейк снова доказала, что не просто так носит свой титул. Знаменитость опубликовала в соцсети серию полароидных фото, на которых она появилась в различных нарядах, а иногда и вовсе без них. Модель позировала перед фотографом, меняя декорации и одежду, и некоторые снимки поразили поклонников до глубины души.

Фото © Instagram / irinashayk

Фото © Instagram / irinashayk

Для них Ирина выбрала белые джинсы с высокой талией, а всё остальное модель посчитала лишним. Она демонстрировала самые выгодные ракурсы, прикрывая обнажённую грудь руками. Как обычно, звезда отдала предпочтение естественности и обошлась без косметики и хитрых укладок. Но даже такой минимализм смог не на шутку взволновать поклонников, если судить по их комментариям.

Фото © Instagram / irinashayk

Фото © Instagram / irinashayk

Краше Ирины нет никого на свете ❤️

Mariapupkina

Детка, ты просто огонь!🔥🔥🔥

Anyalunn

Само воплощение элегантности и красоты❤️

Paulo_almas_designs

Фото © Instagram / irinashayk

Фото © Instagram / irinashayk

Именно из-за своей внешности Ирине Шейк из Челябинской области удалось добиться такого успеха. Теперь за право сотрудничать с ней борются многие модные дома. Знаменитость приглашают на показы и фотосессии, а также сниматься в кино — она сыграла роль Мегары в "Геракле" с Дуэйном Джонсоном. Ирина смогла покорить сердце футболиста Криштиану Роналду, с которым провстречалась пять лет, а в отношениях с голливудским актёром Брэдли Купером модель даже родила дочь.

Ирина Шейк взволновала фанатов по всему миру, показав, насколько она красива без косметики и одежды

Ирина Шейк взволновала фанатов по всему миру, показав, насколько она красива без косметики и одежды

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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