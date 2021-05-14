Ирина Шейк поделилась откровенными фото в белье, которые явно предназначались для самых близких

Популярная 35-летняя супермодель Ирина Шейк снова доказала, что не просто так носит свой титул. Знаменитость опубликовала в соцсети серию полароидных фото, на которых она появилась в различных нарядах, а иногда и вовсе без них. Модель позировала перед фотографом, меняя декорации и одежду, и некоторые снимки поразили поклонников до глубины души.

Фото © Instagram / irinashayk

Для них Ирина выбрала белые джинсы с высокой талией, а всё остальное модель посчитала лишним. Она демонстрировала самые выгодные ракурсы, прикрывая обнажённую грудь руками. Как обычно, звезда отдала предпочтение естественности и обошлась без косметики и хитрых укладок. Но даже такой минимализм смог не на шутку взволновать поклонников, если судить по их комментариям.

Фото © Instagram / irinashayk

Краше Ирины нет никого на свете ❤️ Mariapupkina

Детка, ты просто огонь!🔥🔥🔥 Anyalunn

Само воплощение элегантности и красоты❤️ Paulo_almas_designs

Фото © Instagram / irinashayk