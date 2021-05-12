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Ирина Шейк взволновала фанатов по всему миру, показав, насколько она красива без косметики и одежды

Модель приняла участие в рекламной кампании нового косметического бренда, предварительно раздевшись, чтобы удобнее было его наносить на тело.

12 мая 2021, 13:14

Фото © Instagram / irinashayk

Известная 35-летняя модель Ирина Шейк и не думает жалеть поклонников, выкладывая одно фото откровеннее другого. Но в этот раз фанатам досталось жаркое рекламное видео, на котором звезда предстала топлес. Ирина сидела в студии и позировала перед фотографом в одних чёрных трусиках, прикрывая грудь ладонью.

Видео © Instagram / irinashayk

Так как это был рекламный ролик косметического бренда, модель не стала краситься и укладывать волосы. А также она сняла с себя всё, что могло отвлекать внимание подписчиков от продукта. Вот только Ирина не учла, что в такой ситуации всякие тюбики будут интересовать фанатов меньше всего.

Фото © Instagram / irinashayk

Фото © Instagram / irinashayk

Как же божественно красиво 😍

hellene.peri

Самая лучшая женщина на свете❤️

_nv_zz

Ооох, Ирина, ты меня буквально убиваешь🔥

khin_thinzar_kyaw27

Фото © Instagram / irinashayk и irinashaykusa

Фото © Instagram / irinashayk и irinashaykusa

На инстаграм модели подписано 14,9 млн человек, а в комментариях можно встретить поклонников со всего мира. И это неудивительно — российская модель Ирина Шейк из Челябинской области с 2005 года начала работать в Европе и США. Многие модные бренды мечтали сотрудничать с ней, поразившись её красотой, перед которой не устояли как Криштиану Роналду, так и известный голливудский красавчик Брэдли Купер. С актёром модель провстречалась пять лет, родив от него дочь Лею.

Ирина Шейк выбрала самый откровенный ракурс для съёмки в белье, и фанаты не были готовы к такому

Ирина Шейк выбрала самый откровенный ракурс для съёмки в белье, и фанаты не были готовы к такому

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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