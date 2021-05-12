Ирина Шейк взволновала фанатов по всему миру, показав, насколько она красива без косметики и одежды
Модель приняла участие в рекламной кампании нового косметического бренда, предварительно раздевшись, чтобы удобнее было его наносить на тело.
Известная 35-летняя модель Ирина Шейк и не думает жалеть поклонников, выкладывая одно фото откровеннее другого. Но в этот раз фанатам досталось жаркое рекламное видео, на котором звезда предстала топлес. Ирина сидела в студии и позировала перед фотографом в одних чёрных трусиках, прикрывая грудь ладонью.
Видео © Instagram / irinashayk
Так как это был рекламный ролик косметического бренда, модель не стала краситься и укладывать волосы. А также она сняла с себя всё, что могло отвлекать внимание подписчиков от продукта. Вот только Ирина не учла, что в такой ситуации всякие тюбики будут интересовать фанатов меньше всего.
Как же божественно красиво 😍
Самая лучшая женщина на свете❤️
Ооох, Ирина, ты меня буквально убиваешь🔥
Фото © Instagram / irinashayk и irinashaykusa
На инстаграм модели подписано 14,9 млн человек, а в комментариях можно встретить поклонников со всего мира. И это неудивительно — российская модель Ирина Шейк из Челябинской области с 2005 года начала работать в Европе и США. Многие модные бренды мечтали сотрудничать с ней, поразившись её красотой, перед которой не устояли как Криштиану Роналду, так и известный голливудский красавчик Брэдли Купер. С актёром модель провстречалась пять лет, родив от него дочь Лею.
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