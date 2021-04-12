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Ирина Шейк выбрала самый откровенный ракурс для съёмки в белье, и фанаты не были готовы к такому

Модель приняла участие в рекламной кампании популярного бренда, выложив в "Инстаграм" видео, от которого у фанатов перехватило дыхание.

12 апреля 2021, 13:31

Фото © Instagram / irinashayk

Известная 35-летняя российская модель Ирина Шейк уже давно успела зарекомендовать себя в фешен-индустрии. Из-за необычной внешности и прекрасной фигуры с девушкой стремятся работать многие бренды нижнего белья, и компания Victoria's Secret исключением не стала. Ирина сняла для неё ролик в красном комплекте, который фанаты не могут перестать смотреть.

Видео © Instagram / irinashayk

В видео модель предстала в однотонном нижнем белье, бретели которого были выполнены в белом цвете, а украшал их логотип бренда. Яркий макияж и забранные в высокий хвост волосы Ирины прибавили съёмке гламурности, а необычные эффекты сделали её невероятно стильной. Модель всё записала на телефон, нагнувшись и продемонстрировав большую грудь, а затем кокетливо откинув волосы назад.

Фото © Instagram / irinashayk

Фото © Instagram / irinashayk

Все 14,7 млн подписчиков модели пришли в восторг от такого ракурса, в котором, по их скромному мнению, кумир стала ещё неотразимее.

Ириш, мы не были к такому готовы

black_y__

Боже, подруга, ты лучше всех!🔥

havamiami

Настоящая русская красавица!


xeniasim

Фото © Instagram / irinashayk

Фото © Instagram / irinashayk

Ирина Шейк, отправившаяся в 2005 году покорять Европу и США, подтвердила мнение иностранцев о том, что в России и странах СНГ живут самые очаровательные девушки. Никто не посмеет усомниться в этом, особенно после того, как Ирина завоевала сердце голливудского красавчика Брэдли Купера. Правда, их роман закончился в 2019 году и теперь пара растит общую дочь Лею.

Ирина Шейк устроила примерку и случайно обрушила Интернет, выложив фото в слишком откровенном наряде

Ирина Шейк устроила примерку и случайно обрушила Интернет, выложив фото в слишком откровенном наряде

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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Ирина Шейк устроила примерку и случайно обрушила Интернет, выложив фото в слишком откровенном наряде

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