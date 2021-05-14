Глюкоза похвасталась фигурой в прозрачном купальнике, который смогла надеть лишь на безлюдном берегу
Фанаты были приятно удивлены, увидев, что певица предпочла отдыхать не на заграничных роскошных курортах, а в родных краях.
Популярная 34-летняя певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, никогда не стеснялась своего подтянутого тела, стараясь показывать его при любой возможности. Поэтому, устроив себе небольшой отдых за городом на природе, артистка поспешила сняться в любимом купальнике, который мало что оставлял на откуп воображению.
Наталья позировала на берегу озера, а на фоне виднелась берёзовая роща. Певица устроилась у воды в чёрном сетчатом бикини, распустив светлые волосы. Макияж звезда сделала в натуральных цветах, чтобы подчеркнуть естественность картины. В руках она крутила одуванчик, о котором не забыла написать под снимками. "Кому цветочек?" — игриво спросила она подписчиков.
Какая ты красивая!
Ты сама как цветок🌷
Вот она — зима в изнурительных тренировках!🔥 Умничка! Красавица наша, обожаем!
Но в свободное от работы время Глюкоза не только занимается фитнесом. Вместе с бизнесменом Александром Чистяковым певица воспитывает двоих общих дочерей — 14 и 9 лет — и сына мужчины от первого брака. Сейчас он учится за границей. Несмотря на разницу в возрасте (муж старше Натальи на 14 лет), влюблённые состоят в крепком браке с 2006 года. А в 2016 году супруги даже победили в номинации журнала "ОК!" и стали парой десятилетия.
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