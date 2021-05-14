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Глюкоза похвасталась фигурой в прозрачном купальнике, который смогла надеть лишь на безлюдном берегу

Фанаты были приятно удивлены, увидев, что певица предпочла отдыхать не на заграничных роскошных курортах, а в родных краях.

14 мая, 15:32

Фото © Instagram / glukozamusic

Популярная 34-летняя певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, никогда не стеснялась своего подтянутого тела, стараясь показывать его при любой возможности. Поэтому, устроив себе небольшой отдых за городом на природе, артистка поспешила сняться в любимом купальнике, который мало что оставлял на откуп воображению.

Фото © Instagram / glukozamusic

Фото © Instagram / glukozamusic

Наталья позировала на берегу озера, а на фоне виднелась берёзовая роща. Певица устроилась у воды в чёрном сетчатом бикини, распустив светлые волосы. Макияж звезда сделала в натуральных цветах, чтобы подчеркнуть естественность картины. В руках она крутила одуванчик, о котором не забыла написать под снимками. "Кому цветочек?" — игриво спросила она подписчиков.

Фото © Instagram / glukozamusic

Фото © Instagram / glukozamusic

Какая ты красивая!


ritadakota

Ты сама как цветок🌷

marinagazmanova

Вот она — зима в изнурительных тренировках!🔥 Умничка! Красавица наша, обожаем!

modelist.konstructor

Фото © Instagram / glukozamusic

Фото © Instagram / glukozamusic

Но в свободное от работы время Глюкоза не только занимается фитнесом. Вместе с бизнесменом Александром Чистяковым певица воспитывает двоих общих дочерей — 14 и 9 лет — и сына мужчины от первого брака. Сейчас он учится за границей. Несмотря на разницу в возрасте (муж старше Натальи на 14 лет), влюблённые состоят в крепком браке с 2006 года. А в 2016 году супруги даже победили в номинации журнала "ОК!" и стали парой десятилетия.

Ирина Шейк поделилась откровенными фото в белье, которые явно предназначались для самых близких

Ирина Шейк поделилась откровенными фото в белье, которые явно предназначались для самых близких

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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