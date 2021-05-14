Глюкоза похвасталась фигурой в прозрачном купальнике, который смогла надеть лишь на безлюдном берегу

Популярная 34-летняя певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, никогда не стеснялась своего подтянутого тела, стараясь показывать его при любой возможности. Поэтому, устроив себе небольшой отдых за городом на природе, артистка поспешила сняться в любимом купальнике, который мало что оставлял на откуп воображению.

Фото © Instagram / glukozamusic

Наталья позировала на берегу озера, а на фоне виднелась берёзовая роща. Певица устроилась у воды в чёрном сетчатом бикини, распустив светлые волосы. Макияж звезда сделала в натуральных цветах, чтобы подчеркнуть естественность картины. В руках она крутила одуванчик, о котором не забыла написать под снимками. "Кому цветочек?" — игриво спросила она подписчиков.

Фото © Instagram / glukozamusic

Какая ты красивая!

ritadakota

Ты сама как цветок🌷 marinagazmanova

Вот она — зима в изнурительных тренировках!🔥 Умничка! Красавица наша, обожаем! modelist.konstructor

Фото © Instagram / glukozamusic