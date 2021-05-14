Генпрокурор Чехии назвал причину своей отставки после 10 лет работы
Он заметил, что ушёл бы раньше, однако из-за расследования взрывов во Врбетице задержался.
Павел Земан. Фото © CNN Prima News
Разногласия с министром юстиции Марией Бенешовой стали поводом для отставки генерального прокурора Чехии Павла Земана. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
"В последнее время на меня оказывает довольно сильное давление госпожа министр юстиции. Меня это не устраивает", — заявил Земан.
Он заметил, что подал бы в отставку раньше, однако из-за дела о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году задержался. При этом ещё действующий генпрокурор отверг опасения, что расследование дела застопорится.
Министр юстиции республики уточнила, что отставка Земана, которую приняло правительство, стала для неё неожиданностью. Он сохранит свой пост до 30 июня, а имя преемника будет объявлено после этого, добавила Бенешова.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
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