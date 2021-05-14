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Генпрокурор Чехии назвал причину своей отставки после 10 лет работы

Он заметил, что ушёл бы раньше, однако из-за расследования взрывов во Врбетице задержался.

14 мая, 16:47
<p>Павел Земан. Фото © <a href="https://cnn.iprima.cz/nejvyssi-statni-zastupce-pavel-zeman-konci-25314" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CNN Prima News</a></p>

Павел Земан. Фото © CNN Prima News

Разногласия с министром юстиции Марией Бенешовой стали поводом для отставки генерального прокурора Чехии Павла Земана. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"В последнее время на меня оказывает довольно сильное давление госпожа министр юстиции. Меня это не устраивает", — заявил Земан.

Он заметил, что подал бы в отставку раньше, однако из-за дела о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году задержался. При этом ещё действующий генпрокурор отверг опасения, что расследование дела застопорится.

Генпрокурор Чехии уйдёт в отставку после 10 лет на посту

Генпрокурор Чехии уйдёт в отставку после 10 лет на посту

Министр юстиции республики уточнила, что отставка Земана, которую приняло правительство, стала для неё неожиданностью. Он сохранит свой пост до 30 июня, а имя преемника будет объявлено после этого, добавила Бенешова.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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