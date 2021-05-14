Аналитики Сбербанка сообщили о росте зарплат среднего класса

У российского среднего класса в начале года выросла заработная плата на 2,9%, при этом больше всего доход увеличился у сотрудников сферы электронной торговли. Об этом говорится в исследовании "Потребительский индекс Иванова" SberCIB Investment Research.

"Доля потребителей, считающих текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для формирования сбережений, уменьшилась с 46% до 39% — это один из лучших показателей за всю историю наблюдений", — отмечают эксперты.

Аналитики также подчеркнули, что потребители начали чаще ходить в магазин за покупками, а значимость цен для них немного снизилась. В целом потребительский оптимизм россиян вернулся на средний уровень 2018–2020 годов. Кроме того, средний класс начал активнее копить деньги. Согласно данным исследования, средний объём сбережений на одно домохозяйство сейчас составляет порядка 51 тысячи рублей.