Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
Ранее Лайф писал, что предполагаемый убийца школьницы на допросе сознался в преступлении.
Фото © LIFE
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом. Видео © LIFE
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования дела об убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК и поручил доложить о проведённых следственных действиях", — говорится в сообщении.
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее школьницы было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилования и насильственные действия сексуального характера. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы.
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