СНБО Украины ввёл санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе. Видео © Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по итогам заседания принял решение ввести санкции против 111 иностранных граждан, являющихся криминальными авторитетами, и 557 воров в законе. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против неё и народа", — написал он в телеграм-канале.

Зеленский заметил, что большинство воров в законе находится не на Украине, а количество таких людей в стране уменьшилось с 34 до 17 человек. Теперь у них заблокированы счета, им запрещён въезд на территорию страны, а также будет отказано в предоставлении или отмене визы, вида на жительство, разрешения на иммиграцию и продление срока пребывания на территории Незалежной. Такие личности не смогут получить гражданство страны.

"То же касается и другого звена этого мира — лидеров преступных группировок, так называемых криминальных авторитетов. Мы не говорим вам "до свидания", мы говорим "прощайте", — добавил президент.

Глава государства также уточнил, что члены СНБО затронули вопросы государственных земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице (исторические районы на юге Киева), которыми во времена предыдущего президента за символическую плату начали пользоваться некоторые непонятные лица. А также рассмотрели неотложные меры для дальнейшей биологической безопасности страны, защиты Украины в киберпространстве и создания кибервойск Незалежной.