Депутат Рады заявил о претензиях Украины на Кубань
Краснодарский край — это "этнические земли", отрезанные от Киева "волей судьбы", считает он.
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Кубань должна принадлежать Украине, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Об этом политик заявил в эфире 4 канала.
Парламентарий возмутился тем фактом, что Харьков и Одессу в РФ называют русскими городами. В связи с этим он предложил напомнить Москве о том, что сто лет назад на Кубани якобы разговаривали на мове. Депутат выразил мнение, что нынешний Краснодарский край — это "украинские этнические земли", которые в своё время были отрезаны от Киева "волею судьбы".
"Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но всё равно я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — выглядят иначе", — сказал Гончаренко.
Также депутат Рады отметил, что этот российский регион с его сёлами и станицами "больше выглядит как Украина".
А ранее мы сообщали, что в Крыму назвали оскорблением народов требование США "вернуть" полуостров Украине. Вице-премьер региона посоветовал американцам оставить "бредовую идею" и подумать о возврате прежним хозяевам мексиканских территорий или Русской Америки.
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