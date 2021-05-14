Депутат Рады заявил о претензиях Украины на Кубань

Кубань должна принадлежать Украине, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Об этом политик заявил в эфире 4 канала.

Парламентарий возмутился тем фактом, что Харьков и Одессу в РФ называют русскими городами. В связи с этим он предложил напомнить Москве о том, что сто лет назад на Кубани якобы разговаривали на мове. Депутат выразил мнение, что нынешний Краснодарский край — это "украинские этнические земли", которые в своё время были отрезаны от Киева "волею судьбы".

"Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но всё равно я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — выглядят иначе", — сказал Гончаренко.

Также депутат Рады отметил, что этот российский регион с его сёлами и станицами "больше выглядит как Украина".