В Кремле объяснили, почему в перечне недружественных государств всего две страны
Ранее сообщалось, что в этот список попали США и Чехия.
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Ограниченность перечня недружественных зарубежных стран ещё раз говорит о готовности России к диалогу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Москва последовательно подчёркивает готовность к диалогу", — цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.
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Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.
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