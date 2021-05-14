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В Кремле объяснили, почему в перечне недружественных государств всего две страны

Ранее сообщалось, что в этот список попали США и Чехия.

14 мая, 16:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ограниченность перечня недружественных зарубежных стран ещё раз говорит о готовности России к диалогу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Москва последовательно подчёркивает готовность к диалогу", — цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

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Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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