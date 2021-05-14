В Кремле объяснили, почему в перечне недружественных государств всего две страны

Ограниченность перечня недружественных зарубежных стран ещё раз говорит о готовности России к диалогу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем.