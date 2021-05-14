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Пашинян направил Путину письмо с просьбой оказать военную помощь Армении

К переговорам с азербайджанской стороной уже подключились представители 102-й российской базы.

14 мая, 16:07
<p>Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи из-за ситуации в Сюникской области. В ходе заседания парламента он заявил, что согласно договорённости азербайджанские вооружённые силы должны покинуть территорию Армении, однако сделано это было лишь частично.

"Поскольку договорённость не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе военной помощи", — сказал Пашинян.

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По его словам, к переговорам с азербайджанской стороной подключились представители 102-й российской базы, которые показали рабочие карты. Документы уточняют, что территория, куда пришли азербайджанские вооружённые силы, находится в зоне контроля Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Туда было направлено официальное обращение, которое должно быть рассмотрено в течение трёх дней.

На данный момент переговоры приостановлены и продолжатся завтра. И.о. премьера заявил об однозначной позиции по данному вопросу и призвал ВС Азербайджана покинуть территорию Армении.

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Ранее Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако в ходе беседы не просил главу государства о помощи.

Напомним, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, военные в Сюникской области под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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