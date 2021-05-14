Пашинян направил Путину письмо с просьбой оказать военную помощь Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи из-за ситуации в Сюникской области. В ходе заседания парламента он заявил, что согласно договорённости азербайджанские вооружённые силы должны покинуть территорию Армении, однако сделано это было лишь частично.

"Поскольку договорённость не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе военной помощи", — сказал Пашинян.

По его словам, к переговорам с азербайджанской стороной подключились представители 102-й российской базы, которые показали рабочие карты. Документы уточняют, что территория, куда пришли азербайджанские вооружённые силы, находится в зоне контроля Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Туда было направлено официальное обращение, которое должно быть рассмотрено в течение трёх дней.

На данный момент переговоры приостановлены и продолжатся завтра. И.о. премьера заявил об однозначной позиции по данному вопросу и призвал ВС Азербайджана покинуть территорию Армении.